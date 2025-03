Secretaria de Meio Ambiente amplia atendimento ao público e garante melhoria de serviços

Reforçando seu compromisso com a comunidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) ampliou o seu serviço de atendimento ao público, garantindo mais eficiência no suporte às questões ambientais do município.

A iniciativa visa agilizar os serviços prestados, assegurando transparência nos processos. Agora, qualquer cidadão pode buscar informações, registrar solicitações e acompanhar projetos em andamento diretamente com a equipe da Sema.

O atendimento está disponível para o público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no 2º piso. Todas as diretrizes e protocolos necessários serão seguidos para garantir um serviço de qualidade à população.

"Estamos com atendimento com protocolo geral, atendimento, recebimento de denúncias, atendimento e protocolo de licenciamento ambiental, e emissão de taxas e reclamações em geral", falou o secretário Vinícius Miguel.

A população também pode utilizar o WhatsApp (69) 98423-4092 para fiscalização e denúncias. Já o número (69) 8465-4040 pode ser contatado para tirar dúvidas sobre licenciamento ambiental.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)