Prefeitura reforça compromisso com a sustentabilidade e fiscaliza descarte de entulhos na capital

A Prefeitura de Porto Velho segue empenhada em promover a gestão adequada de resíduos sólidos e a preservação ambiental no município. Com esse compromisso, uma ação integrada realizada nesta quarta-feira (12) resultou na fiscalização de áreas utilizadas para o descarte de entulhos no bairro Ulisses Guimarães.



Durante a operação denominada Zebub, foram identificadas irregularidades que levaram à necessidade de ajustes e suspensões temporárias de licenças ambientais até que as normas sejam integralmente cumpridas.



A operação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), com apoio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar. O objetivo foi garantir que os resíduos sejam tratados de forma ambientalmente correta, minimizando impactos negativos à natureza e à qualidade de vida da população.

Durante a vistoria, foram verificadas práticas inadequadas na destinação de resíduos, como o recebimento de materiais orgânicos em local não autorizado e o descarte irregular de vidro, que deveria ser encaminhado para reciclagem. Essas práticas comprometem a sustentabilidade e podem gerar riscos ambientais e sanitários. Por isso, os responsáveis foram orientados sobre a necessidade de regularização e adequação aos padrões exigidos pela legislação ambiental.

CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Autoridades reforçam que as operações de fiscalização seguirão ocorrendo Mais do que fiscalizar, a Prefeitura busca conscientizar sobre a importância da destinação correta dos resíduos sólidos. O descarte inadequado pode gerar contaminação do solo e da água, além de atrair vetores de doenças. Por isso, a gestão municipal reforça a necessidade do descarte correto e do incentivo à reciclagem, contribuindo para um meio ambiente mais limpo e seguro para todos.

A população também pode colaborar evitando descartar entulhos e materiais inservíveis de forma irregular e denunciando práticas inadequadas por meio dos canais oficiais da Prefeitura. As ações de monitoramento e fiscalização continuarão acontecendo de forma regular para garantir que Porto Velho avance cada vez mais em direção a um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo a qualidade de vida da população.

ZEBUB

A Operação Zebub foi assim nomeada em referência ao termo hebraico que significa “mosca”, remetendo à antiga divindade filisteia adorada na cidade de Ecrom, associada a doenças e à insalubridade. A escolha do nome destaca a relação direta entre a gestão inadequada de resíduos e os impactos ambientais e sanitários causados pelo descarte irregular.

As autoridades reforçam que as operações de fiscalização seguirão ocorrendo para garantir que as normativas ambientais sejam cumpridas, evitando risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Texto:João Paulo Prudêncio e Renata Beccária

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)