CRA reconhece capitais do queijo coalho e da castanha

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (12) projetos que conferem a dois municípios brasileiros os títulos de capitais nacionais: Jaguaribe (CE) será a Capital Nacional do Queijo Coalho e Sena Madureira (AC) torna-se Capital Nacional da Castanha do Brasil.

A primeira proposta ( PL 3206/2024 ) foi do senador Eduardo Girão (Novo-CE), recebeu relatório favorável do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) e agora pode seguir para a Câmara dos Deputados. Já a segunda ( PL 2488/2023 ) veio da Câmara dos Deputados, recebeu relatório favorável do senador Alan Rick (União-AC) e pode seguir para sanção presidencial.

Queijo

De acordo com Girão, o queijo coalho é produzido artesanalmente em Jaguaribe há várias gerações, tornando-se um símbolo da economia local e da cultura do sertão cearense. Ele acrescenta que a cidade se destaca por abrigar eventos culturais e gastronômicos que celebram o queijo coalho, atraindo turistas e apreciadores do produto de diversas partes do Brasil.

Em seu relatório, Bagattoli lembrou que a produção de queijo na região garante o sustento de várias famílias, promovendo a inclusão social e o fortalecimento da economia local. Ele observa também que a valorização do alimento poderia também propiciar parcerias entre o setor público e privado.

Na discussão da matéria, o relator cumprimentou todos os produtores de queijo e o povo de Jaguaribe.

— Que [o projeto] venha a contemplar, principalmente, o nosso pequeno produtor rural, que vem sofrendo há muitos anos.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) cobrou incentivo aos produtos com indicação geográfica, a exemplo do que tem sido feito na Europa, como forma de reconhecimento a produtos "espetaculares" do Brasil.

— É uma marca que fica registrada e é do país. Você levanta toda a cultura, tudo que foi feito para chegar naquele queijo, a receita original. Você agrega e monetiza o produto.

Castanha

Alan Rick disse que que considera a homenagem a Sena Madureira como uma "poderosa ferramenta" para alavancar o desenvolvimento econômico e social da região. Ele chamou atenção para a importância da preservação ambiental no manejo sustentável da castanha.

— A castanha do Brasil é o ouro brasileiro, e reconhecer a participação do município de Sena Madureira é uma medida justa para aquela população — argumentouo senador durante a leiturado relatório.