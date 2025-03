Novos profissionais concluem residência em Vilhena e fortalecem a saúde regional

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena (Semus), por meio do Programa de Residência Médica, formou 40 residentes multiprofissionais e 3 residentes médicos. A cerimônia de formatura aconteceu na noite do último sábado, 08, no Espaço Quinta dos Pinhais, e contou com a participação de autoridades, residentes, familiares e amigos.

A mesa de autoridades do evento foi composta pelo coordenador e pela vice-coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), Kim Mansur Yano e Adriana Benatti; pelo coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME), Jânio Marques Vieira; e pelo diretor da Faculdade Uninassau, Wellington Nascimento. A cerimônia também foi acompanhada pelos supervisores das especialidades de residência.

Em seus discursos as autoridades evidenciaram a importância do programa para a formação de novos profissionais da saúde. “A residência médica tem qualificado o serviço e capacitado profissionais para uma abordagem multidimensional centrada no paciente”, destacou a vice-coordenadora do COREMU.

Desde 2015, o projeto já formou 10 turmas da residência multiprofissional nas seguintes especialidades: Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia ocupacional e Fonoaudiologia.

Após a entrega dos certificados aos concluintes da residência, foi feita a apresentação dos novos estudantes que irão iniciar a residência médica.