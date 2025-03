Nova Associação fortalece a cafeicultura em Espigão D’Oeste

A cafeicultura de Espigão D’Oeste ganha um novo impulso com a criação da Associação dos Cafeicultores de Espigão D’Oeste (ACAFEO). A associação surge com o propósito de fortalecer a produção de cafés especiais no município, promovendo o desenvolvimento sustentável e o aperfeiçoamento técnico dos produtores locais.

A ACAFEO é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter organizacional e assistencial, que busca atuar com autonomia administrativa e financeira. Sua sede administrativa está localizada na Linha Zero, km 07, na zona rural de Espigão D’Oeste. A diretoria da associação é composta por Fabiana Souza Leal Sanabria como presidente, Eder Santos Goldner como vice-presidente, Joel Correia de Oliveira como secretário, Lausimar João da Silva como vice-secretário, Denilson Kiepert como tesoureiro e Everson Tesch como vice-tesoureiro.

A associação tem como principal missão a promoção da cafeicultura local, por meio da realização de pesquisas e programas voltados ao aprimoramento da produção de cafés especiais. Para isso, pretende fomentar a difusão de conhecimento técnico e científico, além de buscar a valorização da tradição cafeeira do município.

A criação da ACAFEO representa um passo significativo para a valorização da cafeicultura de Espigão D’Oeste, oferecendo suporte técnico e organizacional aos produtores locais. Com iniciativas que visam aprimorar a qualidade do café produzido na região, a associação se consolida como um importante agente na busca por melhores oportunidades para os cafeicultores e pelo desenvolvimento sustentável da atividade.