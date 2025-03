Ballet da Praça CEU inicia aulas com mais de 160 alunos inscritos no projeto

Mais de 160 alunos iniciaram, nesta quarta-feira (12), as aulas do projeto de Ballet no Centro de Artes e Esportes Unificados, a Praça CEU, na zona Leste de Porto Velho, desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e voltado ao ensino de Ballet Clássico.

Shirlene Maia aproveitou e matriculou as filhas gêmeas O projeto é gratuito e as aulas acontecem duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, no período da manhã, com turmas das 8h às 10h, e no período da tarde, das 15h às 17h. O Ballet da Praça CEU atende crianças e jovens da região, com idades de 5 a 16 anos. De acordo com o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o projeto proporciona a realização dos sonhos desses alunos.

“A praça CEU é referência para a realização de diversos eventos e atividades. E, por determinação do prefeito Léo Moraes, a gente tem que cuidar da nossa população em todos os setores. Os nossos alunos do ballet, a partir de agora, terão aulas e, mais do que isso, poderão realizar o sonho de se tornarem grandes bailarinos”, disse o secretário.

Secretário Paulo Moraes esteve presente no primeiro dia de aula dos alunos Ainda segundo a Semdestur, o número de inscrições foi maior do que as vagas ofertadas, e os outros candidatos entraram na lista de espera. As aulas são ministradas pela professora Bárbara Bastos, que afirmou que as atividades práticas e as técnicas proporcionam diversos benefícios às crianças e jovens.

“Eu fico muito feliz em poder participar desse projeto. Aqui a gente pode perceber a felicidade dos alunos e dos pais, que sempre acompanham as aulas. Aqui eles aprendem técnicas, confiança física e mental, boa postura, além de proporcionar a interação entre os participantes”, destacou a professora.

Professora fala sobre os benefícios que a dança gera para os praticantes A dona de casa Shirlene Maia aproveitou a oportunidade e inscreveu as filhas gêmeas Valentina e Vitória, de 8 anos de idade, para participarem do projeto. “Hoje, no primeiro dia, já deu para perceber a felicidade das minhas filhas. Queria agradecer à Prefeitura de Porto Velho por essa iniciativa e dizer que faço questão de trazer elas e incentivar ainda mais a participarem das aulas”, finaliza.

Os pais e responsáveis interessados em matricular os filhos no projeto devem ficar atentos às páginas oficiais da Prefeitura de Porto Velho, pois de acordo com a demanda novas vagas poderão ser abertas.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)