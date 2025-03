Disque Vida colabora para o carnaval com o trânsito menos violento dos últimos anos

Uma ação inovadora colocada à disposição dos porto-velhenses pela Prefeitura de Porto Velho, o Disque Vida, foi considerada um sucesso e colaborou para que a cidade registrasse o carnaval mais seguro no trânsito da capital rondoniense em comparação aos últimos três anos.

"Baseando-se na ideia de garantir a segurança dos motoristas que saem para o carnaval e acabam ingerindo bebidas alcoólicas, o Disque Vida ofereceu uma equipe composta por servidores da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que levava o folião e o seu carro, em segurança, para casa", disse o prefeito Léo Moraes.

DADOS

Conforme os dados coletados pelo sistema operacional Hospub, em 2023, o carnaval em Porto Velho registrou 127 acidentes envolvendo carros, motos e ciclistas. Já no ano de 2024, foram 150 acidentes registrados, o que mostrava um índice de subida na estatística.

Prefeito Léo Moraes reiterou que a ideia é garantir a segurança dos motoristas Porém, no ano de 2025, já com o funcionamento do serviço do Disque Vida, os registros de ocorrências foram de 113 acidentes, com destaque na redução considerável nos acidentes de moto, o que levou a um menor congestionamento da rede pública de saúde durante o período de festa momesca.

"O Disque Vida auxilia diretamente na redução dos números de acidentes durante o período do carnaval. Logo em seu primeiro momento da atual gestão, a Prefeitura de Porto Velho conseguiu trazer números que mostram o impacto positivo do nosso trabalho à população", garantiu Iremar Lima, secretário da Semtran.

PERCENTUAIS

Em números percentuais, o pronto-socorro João Paulo II apresentou uma redução de 34,06% nas entradas de cidadãos vítimas de acidentes de trânsito durante o período de carnaval em Porto Velho, isso em comparação ao ano de 2024.

O trabalho da Semtran segue intenso para garantir segurança no trânsito e promover uma revolução viária na capital rondoniense.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)