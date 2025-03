Soraya aponta falta de avanços para mulheres e cobra medidas efetivas

Em pronunciamento no Plenário do Senado nessa terça-feira (11), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) cobrou avanços concretos para as mulheres na política e na sociedade. Segundo ela, o Mês da Mulher, março, tradicionalmente dedicado a homenagens e celebrações, acaba servindo como uma “distração” que encobre a falta de medidas efetivas.

— Chegamos a mais um mês da distração das mulheres. Temos eventos e eventos e mais eventos, mas eu pergunto: que avanços? Há quase um século comemoramos o mesmo ‘avanço’, que é o direito ao voto, enquanto seguimos sem representação real no poder — criticou.

Soraya também manifestou preocupação como projeto do novo Código Eleitoral que, a partir do mais recente relatório do senador Marcelo Castro (MDB-PI), institui a reserva de 20% das cadeiras nos Legislativos para candidaturas femininas. Atualmente, a lei determina uma cota mínima de 30% de candidaturas por gênero.

— Eu tenho certeza de que o senador Marcelo Castro não acordou com a simples vontade de exterminar a mínima conquista que nós tivemos, que é a garantia de 30% de candidaturas femininas. N o relatório exposto pelo senador, ele disse que essa lógica levou a fraudes que nós não conseguimos coibir, a fraude das candidaturas laranjas. Portanto, mulheres ainda se submetem a serem candidatas laranjas. Mas eu pergunto: nós ainda somos culpadas por isso? Porque toda vez que há uma candidatura laranja, é óbvio que há o benefício para um homem — protestou a senadora. A parlamentar cobrou ainda a presença de mais homens nos debates sobre igualdade de gênero e denunciou a ausência de estrutura para a atuação feminina no Senado. Além disso, defendeu a prioridade na tramitação de projetos voltados à proteção das mulheres. — Nós estamos aqui lutando por um mínimo de garantia de cadeiras no Parlamento, enquanto as mulheres deste Senado sequer têm uma cadeira física para se sentar — declarou.