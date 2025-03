Contarato defende igualdade de gênero e mais mulheres na política

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (11), que o debate sobre igualdade de gênero não deve se limitar às homenagens por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Ele destacou que a Constituição Federal estabelece direitos iguais para homens e mulheres. Porém, questionou se essa igualdade ocorre na prática. O parlamentar mencionou desafios como a disparidade no mercado de trabalho e os índices de violência doméstica contra as mulheres.

— Nós ainda temos uma triste realidade, em que o Brasil ostenta a primeira colocação em feminicídio, em violência doméstica e familiar. Nós ainda temos uma realidade em que as mulheres trabalham e ainda têm um terceiro turno, e ainda nós falamos em meritocracia — lamentou.

Contarato também criticou o [baixo] número de mulheres em espaços de decisão como nas assembleias legislativas do país. Lembrou que algumas Casas ainda são compostas exclusivamente por homens. Para ele, esse cenário dificulta a ampliação da representatividade feminina na política e em outros espaços de poder.

— É preciso que nós, homens, tenhamos a sensatez, a humildade, a dignidade de reconhecer o valor que as mulheres têm nessa sociedade, que ainda é sexista, que ainda é misógina, que ainda é preconceituosa — afirmou.

O senador argumentou que a igualdade de gênero deve ser garantida de forma efetiva e não apenas como um princípio formal na Constituição. Para ele, é necessário ampliar a presença feminina na política e assegurar que as mulheres tenham as mesmas oportunidades e direitos em todas as áreas da sociedade.