Kajuru critica tentativa de culpar o governo por alta dos alimentos

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento nesta terça-feira (11), criticou a tentativa de quem responsabiliza exclusivamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela inflação dos alimentos. Segundo o senador, o aumento dos preços começou há cinco anos, com a pandemia da covid-19, que desorganizou a produção e o escoamento de alimentos.

— A pandemia pressionou os preços por causa do aumento do consumo dentro das casas. Todas as nações sofreram com a inflação dos alimentos. O drama se agravou devido a fatores internacionais, como a guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, e, sobretudo, por causa de fatores climáticos. No Brasil, isso ficou evidente com fortes chuvas no Sul e estiagem na maior parte do país, em 2024, situação que pode ser traduzida em números — afirmou.

Kajuru destacou que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nos últimos cinco anos, a inflação geral no Brasil foi de 33%, enquanto os preços dos alimentos subiram 55%. O senador reconheceu a gravidade da situação e destacou medidas do governo federal, como a isenção da tarifa de importação para nove produtos da cesta básica. Ele também defendeu que governadores zerem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e alguns alimentos para aliviar os preços.

— O presidente Lula, que tem a segurança alimentar como uma das referências de seu governo, sabe que é preciso fortalecer a política de garantia de preços mínimos e recompor os estoques públicos dos produtos da cesta básica, como o arroz e o feijão. Há muito o que fazer, mas não tenho dúvida de que a batalha contra a inflação dos alimentos também será vencida pelo governo Lula 3 — concluiu.