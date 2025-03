Prefeitura exige suspensão de cortes no asfalto e impõe prazo para reparo sob pena de multa

A Prefeitura de Porto Velho anunciou novas medidas para evitar cortes desnecessários no asfalto e garantir que os reparos sejam feitos com qualidade. A iniciativa, tem como objetivo evitar desperdício de dinheiro público e minimizar transtornos à população.

Na medida, encaminhada via ofício ao governo do Estado, o prefeito Léo Moraes determinou a suspensão imediata dos cortes de ruas até que haja um planejamento adequado. “Acabou essa história de cortar asfalto e tampar de qualquer jeito. Agora vai ter multa”, afirmou o prefeito, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade das vias da cidade.

Os serviços de manutenção da rede de água são essenciais, mas precisam ocorrer de forma organizada. Para isso, a Prefeitura adotou novas diretrizes, como o planejamento obrigatório, menos impacto no trânsito, fiscalização rigorosa e multa para as irregularidades.

“Solicitei um cronograma detalhado das obras para evitar desperdício de dinheiro público e melhorar a organização. Além disso, estamos cobrando que, em ruas movimentadas, os serviços sejam feitos à noite para reduzir o impacto no trânsito”, destacou Léo Moraes.

O prefeito também garantiu que os serviços emergenciais para abastecimento de água continuarão sendo realizados, sem prejuízo à população, mas agora com mais planejamento para minimizar impactos na mobilidade urbana.

A Prefeitura segue dialogando com órgãos responsáveis, como a Seosp e a Caerd, para garantir uma solução definitiva. “O Governo do Estado tem colaborado no diálogo para encontrarmos um caminho eficiente. Todos queremos um serviço bem feito”, finalizou Léo Moraes.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais