Aulão dá início ao cursinho da Prefeitura de Porto Velho para o Enem 2025

Na última segunda-feira (10), a Prefeitura de Porto Velho realizou o aulão inicial que marcou a abertura do projeto Superação Para o Enem, que visa a preparação dos cidadãos porto-velhenses interessados em realizarem um curso de nível superior.

O evento aconteceu no Teatro Banzeiros, que recebeu centenas de alunos e professores em suas dependências, em um clima de celebração ao conhecimento e à força transformadora da Educação.

O aulão contou com depoimentos de pessoas que superaram todas as dificuldades encontradas ao longo de sua jornada, porém, com o apoio desse projeto desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, conseguiram alcançar seus objetivos.

Com mais de 600 inscritos, o Superação para o Enem teve 350 vagas preenchidas mediante um processo seletivo, que contou com mais de 300 alunos em vagas de espera. As aulas ocorrerão de segunda a sexta e acontecerão em quatro polos: Escola Voo da Juriti (zona Leste), Escola Vicente Rondon (zona Sul), Escola Pedro Batalha (zona Norte) e Teatro Banzeiros (Centro).

Projeto oferece a oportunidade para que ela adquira mais conhecimento, diz Sara

"Esse projeto é um curso preparatório para o Enem, que hoje é a única porta para a concessão de bolsas, como o Prouni e a própria Faculdade da Prefeitura, além das instituições públicas. Hoje começa a primeira edição, que vai até julho", esclareceu a coordenadora do projeto, professora Rose Vital.

OS ALUNOS

Conforme a estudante Sara Micaela, aluna da rede pública de ensino, que vai realizar a sua primeira prova do Enem neste ano, esse cursinho oferece a oportunidade para que ela adquira mais conhecimento e se fortaleça para ingressar em um curso de nível superior com uma boa nota.

"A expectativa é de que, através do meu esforço e dessa oportunidade oferecida, consiga aprender mais. É a primeira vez que eu participo de um projeto desse, atualmente estou no segundo ano do ensino médio, mas quero chegar preparada no terceiro", relatou Sara Micaela.

Para Patrícia Mirela, a inscrição nesse cursinho é uma oportunidade de melhorar a sua nota no Enem 2025 Já para a estudante do terceiro ano, Patrícia Mirela, a inscrição nesse cursinho veio após ela perceber a oportunidade de melhorar a sua nota no Enem 2025, motivo pelo qual ela tratou de se informar como deveria fazer para participar do projeto.

"É uma experiência bem diferente, porém muito legal. Quando eu vi essa oportunidade, a primeira coisa que pensei foi que eu teria de me inscrever para tirar uma boa nota no Enem para entrar em uma faculdade de Direito", disse Sara Micaela.

Os estudantes que não conseguiram ingressar nas 350 matrículas disponíveis, podem aguardar o mês de julho, quando a Prefeitura de Porto Velho abrirá um novo processo preparatório para os estudantes porto-velhenses que realizarão o Enem 2025.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)