Prefeitura de Jaru realiza recuperação de pontes na região de Tarilândia

Entre as várias frentes de serviço em andamento, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Jaru – Seminsp, atuam na região de Tarilândia, onde trabalham na recuperação de duas pontes.

Segundo o secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, uma, localizada no Travessão que liga as Linhas 628 e 627, na altura do quilômetro 65, onde foram substituídas pranchas e vigas para reforçar a estrutura da travessia.

E outra, situada na linha 625, também no quilômetro 65, neste ponto, as equipes fizeram o aterro na cabeceira da ponte, visando restabelecer a segurança da passagem pelo local, que havia sido comprometido por conta das frequentes chuvas na região.

As ações integram o cronograma de obras contínuo de obras da prefeitura de Jaru e têm como objetivo garantir boas condições de tráfego, para veículos e pedestres e principalmente assegurar o escoamento da produção.