Defesa Civil leva hipoclorito de sódio para comunidades ribeirinhas

Com o rio Madeira chegando à marca dos 15,52 metros, na manhã desta terça-feira (11), a Defesa Civil segue no cumprimento da missão de garantir a saúde da população ribeirinha, que nesta época do ano vê suas plantações destruídas e são obrigados a conviverem com a água se tornando insalubre por conta do barro que se mistura.

Visando evitar a contaminação de doenças nessas localidades por conta do consumo de água insalubre, a Prefeitura de Porto Velho determinou a entrega de frascos de hipoclorito de sódio para as comunidades afetadas pela cheia do rio Madeira.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, Marcos Berti, até o momento não há registros de famílias em situação de vulnerabilidade, porém, a entrega de hipoclorito, entre outros insumos, se faz necessária para preservar o bem-estar e a segurança dessas comunidades.

"A Defesa Civil vem realizando um serviço constante de apoio aos ribeirinhos, é bom destacar que não há famílias desabrigadas, porém temos o registro de muitas lavouras que foram tomadas pela água. Hoje estamos levando hipoclorito para a comunidade, como o prefeito Léo Moraes determinou, temos que estar juntos com o povo, e isso estamos fazendo", disse Marcos Berti.

As comunidades de São Miguel, Mutum e Bom Jardim já receberam essa ação da Defesa Civil, que agora segue para a região do médio Madeira, onde atenderá as comunidades de Brasileiro, Boca do Jamari, Santa Rita, entre outras comunidades dentro desta região.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Defesa Civil

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)