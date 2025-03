Unidade de Saúde da Família Caladinho atende em novo endereço em Porto Velho

A Unidade de Saúde da Família Caladinho está funcionando em novo endereço. Desde a última segunda-feira (10), os pacientes do bairro e dos Conjuntos Mamoré, Guaporé, Tucuruí, parte do Castanheiras, Aeroclube e Colônica Viçosa devem buscar atendimento na rua Angico, 5030, no bairro Cohab, no mesmo prédio onde funciona a unidade de saúde Manoel Amorim de Matos.

No novo espaço, estão disponíveis atendimentos médicos e de enfermagem, exames laboratoriais, atendimento odontológico e demais serviços da atenção básica. A unidade realiza, em média, 1,2 mil atendimentos por mês, totalizando cerca de 15 mil por ano.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) optou pela mudança imediata da unidade devido às condições do antigo prédio, que, com mais de 30 anos de construção, já não oferecia espaço adequado para os pacientes nem condições confortáveis de acolhimento e trabalho para os profissionais da saúde.

Agora, a unidade funciona em um prédio moderno e recém-inaugurado, que já abrigava a Unidade de Saúde Manoel Amorim de Matos. Com a mudança, ambas as unidades passam a operar no mesmo espaço, garantindo um ambiente mais amplo e confortável para pacientes e servidores.

SERVIÇO:

Unidade de Saúde Caladinho

Rua: Angico, 5030 (esquina com rua Cravo)

Bairro: Cohab, zona Sul

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Ana Flávia

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)