Prefeitura divulga o resultado final do processo seletivo Unidos da Educação

A Prefeitura de Porto Velho divulgou nesta segunda-feira (10), a homologação do resultado final do Edital nº01/2025/Semed referente ao processo seletivo para contratação de serviços voluntários, com objetivo de atender o programa Unidos pela Educação Inclusiva.

Mais de 7 mil pessoas se inscreveram para as vagas de Mediador da Aprendizagem, Intérprete Libras e Cuidador Escolar. Ao todo, 706 voluntários serão convocados para atuarem em escolas da região urbana e outros 51, para trabalharem nas escolas das áreas rurais de Porto Velho. O contrato será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Cada voluntário selecionado receberá uma ajuda de custo para as despesas pessoais com transporte e alimentação no valor de R$ 80 (oitenta reais) por dia. Antes de exercer suas funções, todos passarão por capacitação.

Agora, os aprovados devem aguardar o edital de convocação que será divulgado nos próximos dias.

Confira aqui a classificação para cuidador - Zona Rural

Confira aqui a classificação para cuidador - Zona Urbana

Confira aqui a classificação para interprete de libras

Confira aqui a classificação para mediador - Zona Rural

Confira aqui a classificação para mediador - Zona Urbana

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)