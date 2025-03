Prefeitura atende à população e realiza limpeza e encascalhamento no Três Marias

Na segunda-feira (10), a Prefeitura de Porto Velho, através do serviço promovido pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), deu seguimento aos trabalhos de reparo, limpeza e encascalhamento nas ruas do bairro Três Marias, localizado na zona Norte da cidade.

Os trabalhos se intensificaram nas regiões ao longo do canal secundário da bacia do Tancredo Neves, área que vem sendo trabalhada pela Prefeitura de Porto Velho desde o início deste ano.

COMUNIDADE

Para o comerciante Neto Adelino Lopes, que possui um empreendimento comercial na rua Aristides Haeffener, no bairro Três Marias, a limpeza e encascalhamento dessa área é um clamor antigo da população.

"Essa é a primeira vez que eu vejo uma equipe da Prefeitura trabalhando dessa maneira dentro do nosso bairro, que por muitos anos sofreu com alagações, buracos e lama, que deixavam os comerciantes do bairro no prejuízo. Estamos muito satisfeitos com o serviço que está sendo realizado aqui", afirmou Neto Adelino.

Para o comerciante Neto, a limpeza e encascalhamento dessa área é um clamor antigo da população

Morador do bairro Três Marias há 30 anos, Cléber Nogueira destacou a eficiência do trabalho contínuo que vem sendo promovido pelo Poder Executivo que, segundo ele, mostra o respeito com os moradores.

"Essas ações estão sendo realizadas desde o começo do ano em nosso bairro, isso é um fato que nos deixa satisfeitos com o trabalho realizado, passamos muito tempo sentindo a sensação de estarmos abandonados pelas autoridades públicas e hoje me sinto representado pela Prefeitura de Porto Velho", argumentou Cléber Nogueira.

CIDADE LIMPA

Promovendo uma ação integrada, a Prefeitura de Porto Velho também destacou servidores da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) para a troca de bueiros, além do serviço de limpeza nas vias públicas do bairro Três Marias.

A Operação Cidade Limpa é uma ação da Prefeitura de Porto Velho que visa à limpeza e manutenção da cidade, e foi uma das primeiras medidas tomadas pelo prefeito Léo Moraes.

Até o momento, a operação já recolheu mais de 36 mil toneladas de entulhos e desobstruiu mais de cem bocas de lobo em Porto Velho.



Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)