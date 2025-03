Monitoramento de áreas verdes urbanas é reforçado para preservação e sustentabilidade do meio ambiente

A preservação das áreas verdes urbanas é essencial para garantir a qualidade de vida da população e a proteção ambiental. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) intensificará o monitoramento de unidades de conservação, praças, parques e Áreas de Preservação Permanente (APPs) por meio de inspeções regulares e uso de tecnologias específicas.

Além da fiscalização, a iniciativa conta com a participação ativa das comunidades locais para identificar e combater problemas como invasões, poluição e degradação da vegetação. Relatórios detalhados, aplicação de sanções e ações corretivas garantirão uma gestão eficiente e transparente, promovendo a recuperação de áreas afetadas e prevenindo novos danos.

Até julho, estão previstas mais 21 designações específicas para fiscais realizarem monitoramentos semanais. O objetivo é assegurar a conservação ambiental e o cumprimento das normas estabelecidas para esses espaços, garantindo que continuem cumprindo seu papel vital no equilíbrio ecológico e no bem-estar social.

Estão previstas mais 21 designações específicas para fiscais realizarem monitoramentos semanais O compromisso com o monitoramento contínuo reforça as políticas públicas ambientais e fortalece a sustentabilidade urbana aderidas pela atual gestão do prefeito Léo Moraes. Com a colaboração de gestores e da população, essas áreas naturais serão preservadas para as gerações futuras.

De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, o monitoramento dessas áreas é de fundamental importância para a qualidade de vida da população. “Nessa união de força em defesa da natureza, a conscientização da população sobre a importância desses espaços é primordial para garantir a conservação das nossas praças e parques, por exemplo. O trabalho em conjunto pode fortalecer ainda mais o vínculo entre os porto-velhenses e o meio ambiente de uma forma geral no nosso município”, finaliza o secretário.

