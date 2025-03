Três praças revitalizadas são entregues para a população de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), concluiu a revitalização de três praças na cidade, garantindo mais lazer, segurança e qualidade de vida para a população. As melhorias incluíram a instalação de playgrounds modernos, nova pintura, grama sintética, lixeiras e um sistema de iluminação 100% LED, tornando os espaços mais seguros e acessíveis para todos.

As praças Bagdá, localizada no bairro Panair, Francisco Holanda, no bairro Cidade Nova, e Vitor Emanuel, no Costa e Silva, receberam infraestrutura renovada, garantindo áreas mais seguras e confortáveis para a convivência das famílias, prática de atividades ao ar livre e lazer infantil. A modernização da iluminação pública, com a substituição das antigas lâmpadas por tecnologia LED, também trouxe mais segurança e eficiência para os frequentadores, principalmente no período noturno.

O prefeito Léo Moraes destacou que a recuperação desses espaços públicos fortalece o convívio social e faz parte de um planejamento maior da Prefeitura, que prevê a revitalização de outras praças na cidade. Ele também reforçou a importância do cuidado coletivo para a preservação das novas estruturas, garantindo que os espaços continuem bem conservados e acessíveis para todos. "É mais espaço para você levar seu filho para brincar, se divertir. Isso é lazer, é qualidade de vida. Mas o espaço é de todo mundo, então vamos cuidar, preservar e manter limpo porque esse espaço é nosso".

O trabalho continua, e novas praças serão revitalizadas nos próximos meses. A gestão municipal segue investindo na infraestrutura urbana, ampliando as opções de lazer e garantindo que Porto Velho continue avançando na oferta de espaços públicos bem estruturados para a população.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)