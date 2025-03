Mais de 400 cadastros já foram realizados para a utilização do ônibus multissensorial para pessoas com TEA

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), já realizou 444 cadastros para a utilização do ônibus multissensorial, que é adaptado para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes, desde o dia 21 de fevereiro, quando o serviço foi lançado pelo prefeito Léo Moraes.

"Esse é o primeiro veículo multissensorial de Rondônia e as pessoas com TEA têm, a partir de agora, o maior conforto em seu deslocamento para consultas, terapias e centros de reabilitação em horários flexíveis, durante os dias úteis, mediante agendamento prévio. O serviço é 100% gratuito e foi projetado especialmente para oferecer um transporte confortável, seguro e acolhedor", informou Léo Moraes.

O serviço está em pleno funcionamento e atendendo às famílias da capital. Segundo a Semtran, o veículo conta com uma identidade visual interna e externa diferenciada, além de recursos como ar-condicionado, elevador para garantir a acessibilidade, abafadores de som e Wi-Fi.

De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Torres, incluir as pessoas com TEA no dia a dia da capital e nos serviços ofertados pela Prefeitura de Porto Velho é um compromisso permanente do prefeito Léo Moraes.

Atualmente, a gestão oferece diversas ações inclusivas, como, por exemplo, realizou pinturas de vagas exclusivas para garantir que o idoso, pessoa com deficiência (PcD) e pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) possam usufruir de espaços públicos com mais conforto e, principalmente, com deslocamentos menores.

“Os benefícios com a vaga exclusiva e o ônibus multissensorial reforçam o compromisso da prefeitura de Porto Velho com a inclusão e o respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ações realizadas em menos de dois meses de gestão. Muitos outros projetos inclusivos serão ofertados daqui para frente”, disse o secretário.

CADASTRO E FUNCIONAMENTO

As famílias interessadas em utilizar o serviço devem realizar o cadastro por meio da plataforma "PVH Acessibilidade" ou presencialmente na sede da Semtran, localizada na avenida Amazonas, nº 698, bairro Santa Bárbara.

O transporte de pessoas com TEA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e priorizará deslocamentos para consultas médicas, terapias e atividades educacionais.

Texto:André Oliveira

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)