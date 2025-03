‘PVH em Ação’ leva atendimentos de saúde a milhares de moradores de Porto Velho

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) participou, no último sábado (8), da primeira edição do “PVH em Ação”, evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Realizada na Praça CEU, na zona Leste de Porto Velho, a iniciativa ofereceu diversos serviços à população, com destaque para atendimentos na área da saúde.

A Semusa mobilizou mais de 100 profissionais, entre servidores e parceiros, para acolher, orientar e atender os pacientes. Segundo a secretária-adjunta da Semusa, Mariana Prado, a iniciativa reforça a importância da descentralização dos serviços de saúde.

“A descentralização da saúde em Porto Velho é um grande desafio. Oportunidades como o PVH em Ação permitem que a população tenha acesso a uma série de serviços que, normalmente, estão dispersos em diferentes pontos da cidade. Essa proximidade facilita a vida das pessoas e garante um atendimento mais ágil e eficiente”, destacou Mariana.

ATENDIMENTO MÉDICO

Alcimar Uchoa foi uma das 60 pacientes atendidas pelos dermatologistas Mais de 200 pacientes passaram pelo espaço de atendimento médico, que contou com consultas nas especialidades de clínica geral, dermatologia, pediatria e ginecologia. Troca de receitas, coletas de preventivo e avaliação de exames estiveram entre os serviços prestados por uma equipe de mais de 30 profissionais.

Alcimar Uchoa, 73 anos, moradora do bairro JK I, foi uma das 60 pacientes atendidas pelos dermatologistas. "Vim para atualizar um documento e, ao chegar, descobri esse atendimento médico. Resolvi aproveitar para cuidar de um problema antigo. Foi muito rápido, fui bem atendida", contou.

ENFERMAGEM

Durante toda a ação, a equipe de enfermagem da Semusa, juntamente com parceiros, realizou mais de 800 testes de glicemia e aferição de pressão arterial, dois dos serviços executados pelos profissionais. Além disso, os enfermeiros também realizaram 65 testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, e ainda educação em saúde e orientações gerais.

FARMÁCIA

Pacientes que passaram por consulta médica e receberam prescrições foram encaminhados diretamente à farmácia básica municipal, montada especialmente para o evento. No local, foram disponibilizados medicamentos como antimicrobianos, anti-hipertensivos, antidiabéticos orais, analgésicos, antiparasitários, anticoncepcionais, antialérgicos, expectorantes e antianêmicos.

107 pessoas foram atendidas na farmácia municipal Ao todo, 107 pessoas foram atendidas na farmácia municipal e 2.613 unidades farmacêuticas dispensadas aos pacientes.

Antônia Pereira, moradora do bairro Três Marias, aprovou a iniciativa. "Trabalho a semana inteira e nem sempre tenho tempo para cuidar da saúde. Essa ação no sábado foi perfeita, aproveitei para pegar meus remédios e ainda passei pela consulta", afirmou.

REGULAÇÃO

Quem passou por consulta médica e foi encaminhado para um exame de imagem ou especialista, por exemplo, também já pôde fazer o agendamento no mesmo local. A Semusa levou o serviço de regulação para o PVH em Ação, para facilitar o agendamento dos procedimentos, sem a necessidade do paciente se deslocar a uma unidade de saúde em outro dia, durante a semana.

Mais de 200 pacientes passaram pelo espaço de atendimento médico O serviço também atendeu aqueles que já possuíam encaminhamentos anteriores, reduzindo a necessidade de deslocamento até as unidades de saúde.

SAÚDE BUCAL

A equipe de saúde bucal da Semusa levou para o PVH em Ação atendimentos odontológicos simples, orientação sobre higiene bucal, ensinando adultos e crianças sobre escovação correta e os cuidados diários com os dentes e gengivas e aplicação tópica de flúor.

Uma das ações foi a distribuição de 1.200 kits de higiene (escova, creme e fio dental) para quem recebeu atendimento ou orientação no espaço de saúde bucal, uma forma de reforçar a importância da rotina de limpeza bucal. Mais de mil kits foram entregues aos pacientes.

VACINAÇÃO

A equipe da Divisão de Imunização da Semusa disponibilizou todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e também imunizantes de campanha, como gripe e covid-19.

José Cícero foi o primeiro a chegar na tenda da vacinação Com 65 anos, José Cícero foi o primeiro a chegar na tenda da vacinação. Ansioso e muito simpático, parabenizou todas as mulheres pelo dia especial e fez uma oração no início dos trabalhos, antes de ser atendido. Saiu do local três vezes mais protegido contra a gripe, hepatite e covid-19.

“Moro aqui no bairro Igarapé. Trabalho no serviço público, soube com antecedência desse evento e vim especificamente para tomar vacina. Não que receberia tantas agulhadas, mas faz parte do nosso cuidado com a saúde”, brincou o paciente.

BALANÇO

Ao longo do dia, a Semusa realizou mais de 2.500 atendimentos, entre consultas, exames, procedimentos, agendamentos, realização de testes, entregas de kits, entre outros. Ao final do evento, Mariana Prado, secretária-adjunta da Semusa, reforçou que facilitar o acesso da população aos serviços de saúde é o papel da rede municipal.

“A gente conta também com a participação da população, pois nada adiante estar toda a equipe em um evento grande como esse sem o envolvimento da comunidade. Estamos felizes pela adesão e reforçamos que esse tipo de evento é importante para estarmos mais perto, possibilitando trocas, interações, resultado em oportunidade de melhorias da nossa parte”.

