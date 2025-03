"Novo hospital de Guajará-Mirim é exemplo da regionalização da saúde", diz deputada Cláudia de Jesus

Quando presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) defendeu a construção do hospital regional de Guajará-Mirim, para atender pacientes da cidade e áreas próximas como Bolívia, Nova Mamoré e sul do Amazonas. No sábado, 08, a estrutura hospitalar foi entregue para a população. A parlamentar compareceu ao evento, elogiou o trabalho do governo, falou sobre a importância do trabalho dos demais deputados e destacou a regionalização da saúde.



"O trabalho que fizemos na Comissão de Saúde com os demais parlamentares e a deputada Dra. Taísa foi importante para que toda a estrutura do hospital fosse entregue para a população. É um direito adquirido pela sociedade que agora vai garantir saúde para quem mais precisa. E estamos felizes de ver nosso trabalho virando realidade e beneficiando o cidadão. O novo hospital é exemplo claro da regionalização da saúde, que tanto defendemos para toda Rondônia", comentou a deputada.



Cláudia de Jesus também enalteceu o empenho do Coronel Jefferson Rocha, Secretário de Estado da Saúde e do governador Coronel Marcos Rocha e toda sua equipe na realização do projeto. A nova unidade possui 4.674 metros quadrados de área construída, dispondo de: 50 leitos para adultos; 12 leitos pediátricos; 8 leitos para lactantes; 2 leitos de emergência; 2 consultórios médicos; 3 salas para parto normal; 2 salas para cirurgias e atendimentos de emergência.



O Hospital contará com uma equipe de 411 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, fonoaudiólogos, motoristas e equipes técnicas e administrativas. A unidade de saúde será referência para os atendimentos de urgência e emergência, obstetrícia, procedimentos cirúrgicos e exames laboratoriais.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar