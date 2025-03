Lebrinha entrega veículos e anuncia escavadeira para fortalecer Costa Marques

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve em Costa Marques para entrega de 22 motos e uma van para os agentes de saúde. Os veículos irão garantir mais agilidade no atendimento à população.



Durante o evento, Lebrinha anunciou a chegada de uma PC (escavadeira hidráulica) para auxiliar na limpeza da orla e no apoio aos agricultores. O maquinário será entregue por meio de parceria com o prefeito Fabiomar Agostini, vereadores do município e o governo do estado e o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).



A deputada destacou a importância da união entre os poderes para levar mais infraestrutura aos municípios. “Cada entrega significa mais qualidade de vida. Estamos trabalhando juntos para fortalecer Rondônia”, disse.



O prefeito Fabiomar Agostini agradeceu o apoio e reforçou a importância das parcerias. “Nosso objetivo é transformar Costa Marques em um destino atrativo. Com apoio do governo e dos deputados, vamos avançar”, afirmou.



Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar