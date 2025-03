Bairro Airton Senna recebe obras de infraestrutura para melhorar a mobilidade na região

Obras de infraestrutura estão sendo realizadas na malha viária do bairro Ayrton Senna, uma iniciativa que faz parte do compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana e qualidade de vida da população. No último sábado, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, visitou a obra e conferiu o trabalho realizado na região.

Nosso objetivo é proporcionar uma infraestrutura urbana de qualidade, destacou o prefeito durante a visita

Durante a semana, as ruas Pirituba e Canindé, que iniciam no bairro Airton Senna e terminam no bairro Marcos Freire, também receberam uma série de intervenções importantes, incluindo limpeza, encascalhamento, preparação do solo, base, sub-base e pavimentação. O trabalho ainda contemplará a instalação de meio-fio e sarjeta, garantindo maior durabilidade e eficiência na drenagem das vias.

“Nosso objetivo é proporcionar uma infraestrutura urbana de qualidade, garantindo que a população tenha acesso facilitado aos serviços essenciais. A pavimentação dessas ruas não apenas melhora o deslocamento, mas também traz mais dignidade aos moradores”, destacou o prefeito durante a visita.

Andréia Nascimento vê sua rua recebendo asfalto depois de 15 anos morando no mesmo luga Depois de 15 anos morando no mesmo lugar, Andréia Nascimento finalmente vê sua rua recebendo asfalto, um momento que ela descreve como uma grande felicidade. “Moro aqui com meu esposo e nossos três filhos, e em outras épocas, o período chuvoso era muito triste, cheio de lama e dificuldades. Mas a partir de hoje, nossa vida muda para melhor. Toda batalha tem sua vitória, e hoje a nossa chegou”, celebra, emocionada.

Além da pavimentação, a região também receberá o Cras Betinho, que será inaugurado em breve para oferecer serviços de assistência social à comunidade.

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo em mobilidade urbana e bem-estar social, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)