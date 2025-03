Deputado Alan Queiroz entrega sonda rotopneumática ao município de Monte Negro

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou uma sonda rotopneumática no valor de R$ 280 mil aos produtores rurais do município de Monte Negro. A entrega do equipamento tem como principal objetivo melhorar o dia a dia de trabalho dos agricultores da região, proporcionando benefícios significativos a eles.



A sonda rotopneumática é uma ferramenta essencial para a perfuração de poços, especialmente em regiões onde o acesso à água é limitado, como em muitas áreas rurais do Brasil. Para os agricultores de Monte Negro, a aquisição representa um avanço significativo na melhoria das condições de vida e trabalho. Com o equipamento, será possível perfurar poços de maneira mais eficiente e rápida, garantindo acesso a fontes de água subterrâneas, fundamentais para a continuidade das atividades agrícolas, especialmente em períodos de seca.



Para o deputado, investir em melhorias para os agricultores do estado é uma prioridade. “Nossos recursos garantiram que o município pudesse adquirir um equipamento essencial para o dia a dia dos agricultores da região. A sonda rotopneumática não é apenas uma ferramenta de modernização, mas uma chave para o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida dos produtores de Monte Negro, que agora dispõem de um maquinário novo e indispensável”, destacou.



Com essa iniciativa, os produtores de Monte Negro terão à disposição uma ferramenta essencial para o trabalho, permitindo a aplicação de técnicas mais eficazes e modernas. A entrega do equipamento é fruto de uma emenda parlamentar solicitada pelo vereador Tonathan Libarde, que encaminhou a demanda da população ao deputado Alan Queiroz.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ian Machado | Assessoria Parlamentar