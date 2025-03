Deputado Alan Queiroz realiza entrega de ensiladeira ao município de Nova União

Com o objetivo de fortalecer o trabalho dos produtores rurais locais, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou a entrega de uma ensiladeira ao município de Nova União. Por meio de emenda no valor de R$ 61 mil, o maquinário é uma ferramenta fundamental para o preparo e armazenamento de alimentos para o gado, especialmente durante os períodos de seca, oferecendo assim suporte aos produtores da Associação dos Produtores Rurais Novo Paraíso (Asprunp). A destinação da emenda parlamentar que garantiu esta aquisição é a somatória de esforços por parte do parlamentar e do vereador Valdeir de Nova União, que levou a demanda ao gabinete do deputado.



Essa ação visa proporcionar condições mais adequadas de trabalho para os agricultores familiares da região, que dependem da pecuária e da agricultura como principais fontes de renda. Com uma nova ensiladeira, a produção de silagem, um tipo de ração preservada que auxilia na alimentação dos animais, será otimizada, melhorando a eficiência no processo de alimentação do gado.



Segundo Alan Queiroz, o investimento na agricultura e no fortalecimento do setor rural é uma de suas prioridades, uma vez que a área rural desempenha um papel essencial na economia do estado de Rondônia. “O apoio aos nossos produtores e às associações rurais é essencial para que eles tenham condições de trabalho e, consequentemente, para o desenvolvimento das comunidades e do agronegócio regional”, destacou o parlamentar.



A iniciativa reforça o compromisso de Alan Queiroz com o desenvolvimento sustentável e com a valorização da agricultura familiar em Rondônia. A nova ensiladeira atenderá diretamente às necessidades dos produtores de Nova União, trazendo avanços que podem garantir maior estabilidade econômica para as famílias da região.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar