Em ritmo inédito, Prefeitura começa a dar nova cara à cidade de Porto Velho

Um ritmo jamais visto em Porto Velho. Essa é a constatação do serviço desempenhado nas ruas da cidade através da operação Cidade Limpa, serviço diário de limpeza coordenado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb).

Em um trabalho efetivo e preventivo, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza dois caminhões conhecidos como "Tatuzão", que atuam em duas frentes de vital importância no quesito de saneamento urbano: limpeza de canais e desobstrução de bocas de lobo.

Esses tatuzões se deslocam para áreas de grande movimentação, como mercados públicos e feiras, garantindo uma limpeza constante desses espaços, fato que até pouco tempo atrás era uma realidade distante de quem utiliza esses serviços ou trabalha nesses locais.

"Atualmente estamos com dois tatuzões funcionando de maneira conjunta, isso representa uma realidade que não existia em Porto Velho. Esse trabalho já vem mostrando resultados positivos, concreto, garantindo acessibilidade, fluidez no trânsito e limpeza nos espaços públicos", destacou o secretário Giovani Marini.

Entre as várias ações desempenhadas pela Prefeitura de Porto Velho no cuidado da limpeza da cidade, uma que merece destaque nos resultados obtidos é a instalação dos ecobueiros, que deverão ser colocados em quase todos os bueiros da cidade até o final do ano.

"Com a instalação desses ecobueiros, conseguimos impedir que lixos sólidos entrem na rede de esgoto, isso garante uma segurança à população, além de colocar um ponto final em alagamentos que historicamente eram registrados em vários pontos da cidade", finalizou o secretário Giovani Marini.

A Prefeitura de Porto Velho seguirá com o trabalho intensificado na limpeza da cidade durante todo o ano de 2025.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)