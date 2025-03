Deputado Laerte Gomes entrega mais 52 motos 0 km para ACSs de Ouro Preto D'Oeste

Na sexta-feira (8), o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) esteve em Ouro Preto D'Oeste onde completou a segunda fase do programa que previa a entrega de 100 motos 0 km para todos os agentes comunitários de saúde e endemias (ACS), do município.



Acompanhado do prefeito Alex Testoni (União), do vereador Robinho da Saúde (União), autor do pedido que viabilizou o recurso para as aquisições, vereadores Edis Farias (União), Marquinhos Gomes (União), Graucimar Ferreira (MDB), da primeira dama Leidiane, da secretária Municipal de Saúde Franciele, da amiga Rosária Helena e do amigo Adiel Andrade, Laerte Gomes concluiu o programa ao entregar 52 motos, 0 km para os ACSs.





Foto: Reprodução/ALE-RO



"Essa foi a segunda etapa de um programa que fizemos em Ouro Preto, onde o objetivo era que cada agente de saúde da cidade tivesse uma moto 0 km para trabalhar. Estou muito feliz em poder valorizar essa categoria de servidores tão importantes para a população e, mais uma vez ser o deputado que mais recurso colocou na história do município de Ouro Preto D'Oeste", declarou Laerte Gomes.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar