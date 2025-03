Nim Barroso e Affonso Cândido assinam ordem de serviço para restauração da iluminação do Biancão

Na sexta-feira (07), o deputado estadual Nim Barroso (PSD) acompanhou o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), na assinatura da ordem de serviço que autoriza a restauração da iluminação do Estádio Municipal Antônio Bianco, o “Biancão”. Com a nova iluminação, o Estádio poderá, em breve, receber torcedores e jogadores com mais conforto e qualidade.

O Biancão é um dos principais palcos do esporte na região central de Rondônia e, com a modernização do sistema de iluminação, voltará a sediar jogos importantes para o futebol estadual. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), a obra trará mais segurança, ajudando a evitar furtos e garantindo uma iluminação mais eficiente e moderna.



Para o deputado Nim Barroso, essa é mais uma das diversas obras que estavam paradas na prefeitura e que, agora, começam a sair do papel. “A demanda do futebol é muito grande, e estamos atentos para colaborar. Por isso, estamos trazendo tecnologia e modernidade para melhorar a experiência de quem assiste e de quem joga”, afirmou o parlamentar.



O Estádio Municipal Biancão receberá lâmpadas de LED e cabos mais resistentes. “O estádio estava no escuro, e agora vamos instalar lâmpadas modernas e eficientes. Temos que agradecer ao deputado Nim Barroso, autor da emenda no valor de R$ 500 mil. A restauração trará mais qualidade tanto para os torcedores quanto para os jogos”, destacou o prefeito Affonso Cândido.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço também contou com a presença dos secretários municipais Alessandro Barroso (Esportes) e Renato Fuverki (Planejamento), além do presidente da Câmara Municipal, Marcelo Lemos (Republicanos), e dos vereadores Anderson de Mattos (PP), Ademir Scopony (PSD), Joziel de Brito (MDB) e Wallisson Amaro (Republicanos).



