Deputada Cláudia de Jesus defende QR Code em contas de serviços para divulgar lista de foragidos por violência contra a mulher

Com o objetivo de facilitar a identificação e captura de foragidos condenados por crimes de violência contra a mulher, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) propôs um projeto de lei que obriga concessionárias de serviços essenciais, como água, energia e telefonia, a incluírem um QR Code ou link nas faturas de consumo. O código levará a uma página oficial mantida pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), onde estarão listados os nomes dos condenados com trânsito em julgado.



Segundo a deputada, a iniciativa fortalece as políticas de enfrentamento à violência doméstica ao ampliar o acesso da população às informações sobre criminosos procurados. “Essa medida inovadora não gera custos adicionais para as concessionárias nem para o Estado, mas pode ter um impacto significativo na segurança pública e na proteção das mulheres”, destacou Cláudia de Jesus.



O projeto também reforça a importância do envolvimento da sociedade no combate à violência de gênero. Com um acesso fácil e prático à lista de foragidos, a população poderá colaborar de forma ativa na localização desses indivíduos, contribuindo para a efetivação da Justiça e para um ambiente mais seguro para as mulheres em Rondônia.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar