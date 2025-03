Estudantes recebem uniformes produzidos em projeto de ressocialização com emenda parlamentar

Os estudantes da rede municipal de ensino de Campo Novo de Rondônia e Monte Negro receberam um reforço para o ano letivo de 2025. Nesta quinta-feira (6), foram entregues 1.500 uniformes e 700 mochilas, adquiridos com recursos destinados pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP).



Segundo o parlamentar, a iniciativa contou com um diferencial: todo o material escolar foi produzido por apenados do Presídio 470 e do presídio feminino de Porto Velho, como parte de um projeto de ressocialização.



Foram distribuídos 750 uniformes para alunos de Campo Novo e 750 para Monte Negro, além de 350 mochilas destinadas a cada município. O deputado Delegado Lucas participou da entrega e destacou a relevância do investimento na educação e no fortalecimento de políticas que promovam a ressocialização.



“Garantir que nossas crianças tenham uniformes e mochilas é proporcionar dignidade e também incentivar mais a educação. Além disso, a fabricação desse material dentro do sistema prisional representa uma oportunidade para os apenados reconstruírem suas vidas por meio do trabalho”, afirmou.



De acordo com o prefeito de Campo Novo, Alexandre Dias (União), a entrega dos kits de uniformes e mochilas reforça o compromisso com a educação e o bem-estar dos estudantes.



“Estivemos na Escola Municipal Cassiano Ricardo para a entrega de kits para alunos da rede municipal de ensino, destinados às crianças que mais necessitam, garantindo mais dignidade e igualdade para nossos alunos”, disse o chefe do executivo.



Já a secretária municipal de Educação de Monte Negro, Gilvania Bergamo Moratto, destacou que as mochilas e uniformes vão atender os alunos da Escola Maria de Abreu Bianco. “É muito importante ter esse apoio. Cada estudante de meio período vai receber uma camiseta e os alunos do período integral vão receber duas camisetas”, disse.



De acordo com o deputado Delegado Lucas, esse é um projeto piloto feito em conjunto com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e, em breve, mais instituições de ensino serão contempladas.



“Nós temos os reeducandos nesse trabalho social, e essa confecção dos uniformes e mochilas dentro das unidades prisionais reforça o compromisso com a reinserção social dos detentos, ao mesmo tempo que atende a uma necessidade das escolas municipais. Entregamos o material nessas duas cidades para a gente medir a qualidade do produto, e está muito bom”, finalizou o deputado.



Texto: Jônatas Boni | Jornalista

Foto: Fernando Mendes | Assessoria parlamentar