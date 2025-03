Projeto PVH em Ação leva serviços, diversão e cultura para as mulheres da capital

O Dia Internacional da Mulher contou com uma ação especial da Prefeitura de Porto Velho em mais uma edição do projeto PVH em Ação, coordenado pela Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), que levou diversos serviços de saúde, beleza, entretenimento e bem-estar para a comunidade porto-velhense. Essa edição do PVH em Ação aconteceu neste sábado (8), na Praça CEU, localizada na zona Leste da cidade.

Entre os serviços, o atendimento de saúde sempre atrai muitos interessados Conforme o prefeito Léo Moraes, esse evento mostra o fortalecimento da política pública voltada para as mulheres em Porto Velho, que são homenageadas neste dia 8 de março, mas segue como prioridade em todos os setores da atual gestão.

"Quero parabenizar todas as mulheres por esse dia especial, hoje é um dia de celebrar e destacar o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em atuar nas pautas que respeitem e valorizem as mulheres de nossa capital", destacou o prefeito Léo Moraes.

Acompanhando as atividades disponibilizadas no evento, a vice-prefeita Magna Dos Anjos garantiu que a valorização das mulheres, tanto na área urbana quanto no campo, é pauta de ação do Poder Executivo.

Houve ainda o sorteio de 35 bicicletas e diversos brindes

Responsável pela coordenação do PVH em Ação, o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, afirmou que esse projeto seguirá firme ao longo do ano, sempre destacando apoio integrado dos órgãos públicos para levar o maior número de serviços à comunidade.

"Essa edição do PVH em Ação destacou as mulheres, mas oferecemos serviços à toda a comunidade, que pode emitir documentos, cortar o cabelo, participar de atividades lúdicas, entre várias opções disponíveis", acrescentou.

A COMUNIDADE

O grupo de carimbó da terceira idade também fez sua apresentação Recebendo um serviço completo de maquiagem e estética, a porto-velhense Rainela Alves ficou sabendo dessa edição do PVH em Ação por meio de familiares que comentavam sobre os serviços que estavam sendo oferecidos. "Eu acredito que esse serviço tem que ser estendido por todos os bairros, porque é um evento que atende a toda a comunidade", destacou

Integrante do grupo de carimbó da terceira idade, Lourdes Torres participou do evento se apresentando com suas parceiras de dança, além de aproveitar os serviços que estavam sendo oferecidos. "Aproveitei muito, achei esse evento maravilhoso, ótimo. Ainda consegui aferir minha pressão, verificar minha glicemia, tudo muito bem organizado", disse Lourdes Torres.

O evento terminou às 16h e contou, ao longo de todo o dia, com o sorteio de bicicletas e apresentações artísticas, desportivas e culturais.

Confira aqui todos os serviços e parceiros do evento.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC/ José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)