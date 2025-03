Após ajustes técnicos, estudos e aferição, radares voltarão a funcionar a partir deste domingo (9) em Porto Velho

A partir deste domingo (9), após solicitações de ajustes técnicos e aferição dos equipamentos pelo prefeito Léo Moraes, Porto Velho voltará a contar com a fiscalização eletrônica, dessa vez de acordo com todas as normas estabelecidas e transparência para os condutores. A medida foi adotada após estudos realizados pela Prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Vale lembrar que os radares foram instalados em 15 vias da capital durante a gestão passada e, após análises, no final de janeiro desse ano, o Decreto nº 20.762 oficializou a suspensão do serviço de fiscalização de trânsito por radares eletrônicos e determinou o ajustamento técnico do sistema de monitoramento. Todos os radares passaram por aferição.

Além disso, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também anulou mais de 114 mil multas aplicadas indevidamente desde 26 de dezembro do ano passado. Segundo a Semtran, como parte do planejamento para a implementação dos radares, foram realizadas campanhas educativas nas últimas semanas para conscientizar os condutores sobre a nova fiscalização de trânsito.

Foram realizadas campanhas educativas nas últimas semanas para conscientizar os condutores sobre a nova fiscalização de trânsito Com esse monitoramento da velocidade, esses equipamentos contribuem para a redução do número de acidentes e para a diminuição da gravidade das colisões.

LIMITES

Antes da implantação dos radares, a Prefeitura de Porto Velho realizou os estudos das adequações das velocidades monitoradas. Entre as mudanças, as ruas fiscalizadas por radares terão os limites máximo de 50 e 60 quilômetros por hora. Antes, os limites eram de 30 e 40 quilômetros por hora, o que causava transtornos para a população e dificultava o fluxo do trânsito. Além disso, a Semtran instalou placas e sonorizadores, que estão recebendo a pintura adequada.

O secretário da Semtran, Iremar Torres de Lima, destaca que a volta dos radares eletrônicos, da forma correta, deve estimular um comportamento mais responsável dos condutores, reduzindo os riscos nas vias. “As nossas equipes de educação de trânsito estão nas ruas alertando sobre a volta dos radares. Foi feito um extenso trabalho de divulgação para que os condutores não fossem pegos de surpresa. Vale destacar que a reativação dos radares é essencial para salvar vidas e reduzir o impacto da imprudência no trânsito”, finaliza.

CRUZAMENTOS QUE SERÃO MONITORADAS PELOS RADARES:

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida José Vieira Caúla;

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Imigrante;

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama;

Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Rio de Janeiro;

Avenida Pinheiro Machado com avenida Presidente Dutra;

Avenida Mamoré com avenida Rio de Janeiro;

Avenida Guaporé com avenida Amazonas;

Avenida Campos Sales com avenida Jatuarana;

Avenida Amazonas com avenida Mamoré;

Avenida Raimundo Cantuária com rua Buenos Aires;

Avenida Governador Jorge Teixeira com avenida Raimundo Cantuária;

Avenida Governador Jorge Teixeira com avenida Amazonas;

Avenida Duque de Caxias com avenida Marechal Deodoro;

Avenida. Abunã com avenida Brasília;

Avenida Sete de Setembro com rua Rafael Vaz e Silva.

Texto:André Oliveira

Foto:Ana Flávia/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)