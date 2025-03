Prefeitura de Porto Velho prorroga prazo para pagamento do IPTU e TRSD com desconto de 10%

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), anunciou a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU 2025 e TRSD 2024 com desconto de 10% , em cota única, até o dia 31 de março. O Decreto será publicado na próxima segunda-feira (10).

"É mais uma oportunidade que a Prefeitura oferece aos nossos munícipes de quitar seu IPTU e TRSD, em conta única, garantindo o desconto de 10%. A medida foi tomada para que nenhum cidadão seja prejudicado", informou o prefeito Léo Moraes.

Segundo o secretário da Semfaz, Wagner Garcia, a prorrogação do prazo foi determinada pelo prefeito devido a problemas logísticos na entrega dos Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) nas residências, o que resultou em atraso na distribuição dos carnês. "A entrega dos documentos, que começou no dia 28 de fevereiro, deverá ser concluída até 24 de março de 2025", informou.

O secretário informa, ainda, que devido à atualização do sistema de pagamentos, os boletos para pagamento em conta única (com desconto) estarão indisponíveis (on-line e presencial) entre os dias 7 e 10 de março. No entanto, o pagamento parcelado, sem descontos, segue disponível, mas as primeiras parcelas (vencidas em 31 de janeiro e 28 de fevereiro) estão sujeitas a encargos moratórios.

"Os carnês já entregues e os que serão entregues até o dia 24 de março, constando como data de vencimento o dia 5 de março de 2025, com desconto de 10%, poderão ser pagos normalmente entre 11 e 31 de março de 2025", explicou Garcia.

A partir do dia 1º de abril de 2025, o pagamento em cota única será possível, mas sem qualquer desconto e com a aplicação de encargos previstos pela legislação.

Os contribuintes que precisarem emitir os boletos com o desconto ainda poderão obtê-los nos sistemas on-line da Prefeitura , entre 11 e 31 de março, ou, presencialmente, no mesmo período, na Divisão de Atendimento ao Cidadão da Semfaz, localizada na Av. Sete de Setembro, nº 744, no Centro, das 8h às 14h.

Outras informações poderão ser obtidas pelos seguintes canais:

- 69 3901-6273(Departamento Tributário);

- 69 3901-3108/3901-6278(Divisão de Atendimento ao Cidadão); ou

e-Mails:[email protected] e [email protected]



Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Leandro Morais



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)