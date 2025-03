Praça CEU recebe melhorias para melhor atender a população durante o PVH em Ação

Serviços incluem a limpeza geral do espaço e a instalação de novos equipamentos de academia ao ar livre e bebedouros

Neste sábado (8), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realiza o evento PVH em Ação, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Para garantir que a estrutura esteja pronta para receber a população, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) realizou diversas melhorias na infraestrutura da Praça CEU.

Entre os serviços executados, destacam-se a pintura, a limpeza geral do espaço e a instalação de novos equipamentos de academia ao ar livre e bebedouros.

A iluminação do local também foi modernizada, com a substituição de 20 pontos de vapor metálico para luminárias de LED de 50w, proporcionando maior segurança e conforto para os participantes.

Durante o evento, a Emdur vai fornecer pontos de energia elétrica para as 56 tendas e carreta do Hospital do Amor, além de disponibilizar equipes de eletricistas e de limpeza para assegurar que o evento transcorra sem imprevistos.

SOBRE O EVENTO

O PVH em Ação, edição especial Dia da Mulher, acontece no sábado (8), das 8h às 16h, na Praça CEU (zona Leste da capital), com o objetivo de oferecer uma série de serviços gratuitos à população, como consultas médicas, exames, emissão de documentos, negociação de dívidas, além de atividades como feira gastronômica, cortes de cabelo e maquiagem. A carreta do Hospital do Amor também estará disponível para atendimentos especializados.

Além disso, o evento contará com um espaço exclusivo para mulheres empreendedoras, com estandes para exposição e comercialização de produtos.

O evento, que visa promover saúde, bem-estar e oportunidades para as mulheres, será uma grande comemoração pelo Dia Internacional da Mulher e um espaço de valorização e fortalecimento do empreendedorismo feminino na cidade.

