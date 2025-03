Sema intensifica fiscalização ambiental durante o carnaval em Porto Velho

Também foram realizadas abordagens de orientações aos foliões e organizadores

O objetivo da fiscalização foi conciliar a celebração do carnaval com o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), intensificou as ações de fiscalização ambiental durante o período de carnaval, garantindo o cumprimento das normas e minimizando impactos sonoros à população.

Equipes da Sema estiveram mobilizadas em todos os dias da festividade para monitorar os eventos e assegurar o respeito às regras estabelecidas.

Durante a operação, foram realizadas abordagens de orientações aos foliões e organizadores, além da aplicação de advertências e multas nos casos de descumprimento dos limites sonoros.

Como medida preventiva, a Secretaria promoveu ações educativas antes do início das festividades, informando os responsáveis pelos eventos sobre as regulamentações ambientais vigentes. O objetivo da fiscalização foi conciliar a celebração do carnaval com o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente.

Texto:Renata Becária

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)