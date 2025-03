CDR deve convidar ministros para debater desenvolvimento regional e turismo

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) agendoureuniãopara terça-feira (11), às 9h30, para votar nove requerimentos. Há entre eles convites para que ministros do governo federal participem de audiências públicas promovidas pelo colegiado.

Os ministros que podem ser convidados são:

Também há solicitação de convite para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo ( REQ 8/2025-CDR ).

Todos esses requerimentos foram apresentados pela presidente da CDR, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). A reunião será na sala 7 da Ala Alexandre Costa.

A senadora afirma que seu objetivo é debater diretrizes, desafios e oportunidades das políticas públicas de integração nacional, desenvolvimento regional e turismo, com foco no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento do turismo nas diversas regiões do país. Entre outros, serão debatidos o Plano Nacional de Turismo e a Política Nacional de Desenvolvimento Regional.