Candidatos classificados devem realizar matrículas nas faculdades em que foram selecionados até o dia 10 de março

O resultado definitivo com os nomes foi divulgado no site do processo seletivo

Aprovado deverá efetuar a matrícula na faculdade em que foi selecionado A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Conselho Gestor da Faculdade da Prefeitura (CGFP), divulgou o resultado definitivo com os nomes dos candidatos que foram classificados no programa.

O candidato que foi aprovado deverá efetuar, imediatamente, a matrícula na faculdade em que foi selecionado, até a segunda-feira (10), bem como, comparecer ao VI Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, no local e data a ser informado ainda neste mês, para assinatura do termo de concessão de bolsa e tomar ciência das regras para manutenção do benefício, sob pena de não efetivação do benefício concedido.

Ainda de acordo com o Conselho Gestor, o candidato com o resultado “lista de espera” deverá ficar atento ao site do processo seletivo, pois poderá ser publicado edital de convocação. Já o candidato que estiver com o resultado como “desclassificado”, está desclassificado do presente certame.

Vale destacar que é responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações futuras no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia e na página eletrônica do Conselho Gestor .

Os aprovados que não comparecerem ao VI Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, para assinatura do termo de concessão, serão desligados do Programa. A Faculdade da Prefeitura ofertou em 2025 um total de 126 vagas, entre ampla concorrência e vagas preferenciais em quatro instituições de ensino superior, Fimca, Metropolitana, São Lucas e UniSapiens, aderentes ao Programa.

Os cursos oferecidos no processo seletivo foram: Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Administração, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Cabe destaque a dois cursos novos: o de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Engenharia de Software.

Em 2025, o processo seletivo bateu recorde com mais de 5 mil inscritos. Outra grande surpresa foi o aumento no número de inscrições em vagas preferenciais, no total foram 351. Do total das vagas, 24 foram para preferenciais, após determinação do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que ampliou o número de vagas preferenciais para garantir mais inclusão e diversidade no ensino superior em Porto Velho.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)