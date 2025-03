Disque Vida segue resgatando motoristas até o fim do carnaval de Porto Velho

Serviço é exclusivo para condutores participantes do Carnaval



Serviço é exclusivo para condutores participantes do Carnaval Valorizando o bem-estar e a segurança no trânsito, a Prefeitura de Porto Velho segue com os serviços do Disque Vida (69) 98471-1870, até o fim da agenda oficial de carnaval municipal, que acontece neste domingo (9).

Lançado pelo prefeito Léo Moraes, o Disque Vida atende motoristas que saíram para prestigiar o carnaval sem a intenção de beber bebida alcoólica, mas que acabam ingerindo álcool e ficam impossibilitados de assumirem a direção.

"Esse é um programa exclusivo da Prefeitura de Porto Velho para levar o folião e seu automóvel em segurança para casa, protegendo a si e a todas as pessoas da nossa cidade", disse o prefeito Léo Moraes.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que recebe as chamadas através do (69) 98471-1870 e manda um veículo da Prefeitura com três servidores, que levam o carro do folião, o deixando em segurança na porta de sua residência.

Vale destacar que o serviço é exclusivo para condutores participantes do Carnaval e segue os horários definidos pela programação oficial dos desfiles de blocos.

