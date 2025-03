Defesa Civil monitora ponte sobre o rio Madeira após colisão de embarcação

De acordo com o Dnit, a ponte permanece intacta e segura para o tráfego

A ponte permanece intacta e segura para o tráfego A Defesa Civil de Porto Velho realizou monitoramento, nesta quinta-feira (6), na ponte sobre o rio Madeira, na BR-319, após a colisão de uma embarcação contra uma de suas estruturas de proteção. A ponte Rondon-Roosevelt é uma importante via, pois agiliza o percurso, em especial de Porto Velho (RO) a Humaitá (AM), é um eixo estratégico para a conexão rodoviária entre os dois estados.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu enquanto uma embarcação, carregada com produtos, passava em baixo da ponte. Por motivos ainda não esclarecidos, a balsa perdeu o controle e atingiu um dos pilares da ponte. A região é bastante movimentada, pois diversos produtos são enviados de Porto Velho para Manaus.

O coordenador da Defesa Civil, Marcos Berti, esteve no local averiguando a situação e realizando o devido monitoramento do impacto causado pela embarcação. “A gente está realizando todo esse trabalho em parceria com outros órgãos, e estamos buscando informações para saber o que realmente aconteceu. Mas, a princípio, o impacto não afetou a estrutura da ponte. Esse é o papel da Defesa Civil, acompanhar e monitorar as diversas situações no nosso município”, disse o coordenador.

O coordenador da Defesa Civil, Marcos Berti, esteve no local averiguando a situação

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), após a vistoria, os técnicos confirmaram que o impacto atingiu exclusivamente o Dolphin, estrutura indispensável projetada para dissipar forças de colisão e proteger os pilares da ponte. A análise constatou abrasões superficiais e deformações localizadas, sem comprometimento estrutural que exija reparos imediatos. Dessa forma, a ponte permanece intacta e segura para o tráfego.

O Dnit explicou ainda que os Dolphins são dispositivos essenciais para a preservação de pontes em áreas de intenso tráfego fluvial, como o rio Madeira, onde a navegação de balsas e embarcações de grande porte é constante. A autarquia segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança da infraestrutura e da navegação na região.

Texto:André Oliveira

Foto:Defesa Civil

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)