Prefeitura executa serviço de drenagem e construção de boca de lobo na zona Sul de Porto Velho

Obra oferece segurança no tráfego e garante o escoamento correto das águas de chuva

Semob já está trabalhando no local A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está investindo na drenagem e na construção de caixas de boca de lobo na zona Sul da capital.

Moradores da rua Magno Arsolino, no bairro Cidade Nova, enfrentavam sérios problemas com uma cratera que se abriu na esquina da via com a rua Pastor Leonardo, o que já estava prejudicando a rotina de fluxo há vários dias, mas a Semob já está trabalhando no local.

De acordo com Tainá Luna, moradora do bairro, a situação chegou a ponto de algumas pessoas e até caçambas jogarem lixo na tentativa de tapar o buraco. "A gente temia que fechassem com lixo, porque com a chuva isso ia piorar", conta.

Com a obra em andamento, a situação está sendo resolvida. O local também está recebendo uma boca de lobo com manilhas, garantindo que a água da chuva seja escoada corretamente e evitando alagamentos na rua.

Texto: Thaís Alves

Foto:Semob e Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)