No Dia Internacional da Mulher, serviços gratuitos serão ofertados na Praça CEU

Neste sábado (8), a ação promove cidadania e bem-estar à população

O evento é em alusão ao Dia Internacional da Mulher e conta com apoio e parceria A Prefeitura de Porto Velho promove, neste sábado (8), das 8h às 16h, o “PVH em Ação”, evento que oferecerá serviços jurídicos, de saúde, eleitorais, beleza, esporte, lazer e empreendedorismo para a população de Porto Velho. O evento é em alusão ao Dia Internacional da Mulher e conta com apoio e parceria de diversos órgãos públicos, secretarias e empresas.

Para o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, a ação trará cidadania e bem-estar para a população. “Estamos comprometidos em promover essas emissões de documentos, testes rápidos, consultas médicas, serviços de defensoria, justiça eleitoral, dentre outros, para pessoas que têm a rotina corrida durante a semana poderem resolver suas pendências em um sábado”.

Os serviços oferecidos são:

PREFEITURA

• GIRO EMPREENDEDOR

• TURISMO PEDAGÓGICO

• ORIENTAÇÕES DA CARTEIRA DE TRABALHO

• VAGAS DE EMPREGO

• SEGURO DESEMPREGO

• ACESSO AO GOV.BR - LIBERAÇÃO DE SENHA

• ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

• ATIVIDADES DE AGRICULTURA

• MINI FEIRA COM MULHERES DO CAMPO

• DOAÇÃO DE MUDAS

• EDUCAÇÃO AMBIENTAL

• EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

• EMISSÃO DE CARTEIRA DE ESTACIONAMENTO

ESPORTE E LAZER

• BRINCADEIRAS POPULARES

• FESTIVAL DE APRESENTAÇÃO

• LAZER E ESPORTE

• FESTIVAL DE PINTURA

• JOGOS DE MESA, PING-PONG, DAMA, XADREZ, DOMINÓ

• PEBOLIM, SALÃO DE DANÇA

• PROJETO BRINCANTE

• BALLET

SAÚDE

• CARRETA DO AMOR

• VACINAÇÃO (TODAS AS VACINAS)

• CONSULTAS MÉDICAS

• TESTES RÁPIDOS

• AFERIÇÃO DE PRESSÃO

• TESTE DE GLICEMIA

• ODONTOLOGIA

• CARTÃO DO SUS

• REGULAÇÃO

• FARMÁCIA

• DERMATOLOGISTA

• GINECOLOGISTA (PREVENTIVO)

• PEDIATRIA

• CAPTAÇÃO MEDULA ÓSSEA

• DOAÇÃO DE SANGUE

BELEZA E ESTÉTICA

• CORTE DE CABELO MASCULINO E FEMININO

• REVITALIZAÇÃO FACIAL

• PALESTRA "HIGIENE CORPORAL E COURO CABELUDO"

• ESMALTAÇÃO E DECORAÇÃO DE UNHAS

• DESIGNER DE SOBRANCELHAS

ATENDIMENTOS JURÍDICOS

• COBRANÇA DE PEQUENOS VALORES

• INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

• ACIDENTE DE TRÂNSITO

• DIVÓRCIO

• DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

• PENSÃO DE ALIMENTOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

• INFORMAÇÕES SOBRE CADASTRO ÚNICO

• CARTEIRA DO IDOSO

• CARTEIRA DO AUTISTA

• EMISSÃO DE PASSE LIVRE INTERESTADUAL

• EMISSÃO DE CARTEIRA COM CARD PARA ESTUDANTE , MELHOR IDADE, ACESSIBILIDADE

• CADASTRO BIOMÉTRICO DO PROGRAMA PRATO FÁCIL

• PROGRAMA MEU SONHO, PLANO DE HABITAÇÃO

• PROGRAMA MULHER PROTEGIDA

JUSTIÇA ELEITORAL

• EMISSÃO DE TÍTULO DE ELEITOR

• REUNIÃO DE DADOS ELEITORAIS

• TRANSFERÊNCIA DOMICÍLIO ELEITORAL

• REGULARIZAÇÃO ELEITORAL

EDUCAÇÃO

• CARRETA DO CURSO DE MARCENARIA

• BIBLIOTECA MÓVEL DO SESC

IBGE

• INFORMAÇÕES POPULACIONAIS E EDUCACIONAIS

• DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS DO IBGE

• DECLARAÇÃO DE LOCALIDADE

CONTABILIDADE

• IMPOSTO DE RENDA DE MEI

• PORTAL E APLICATIVO GOV

ENERGISA

• NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS

• TROCA DE TITULARIDADES

• ENCERRAMENTO DE CONTRATO

• IMPRESSÃO DE FATURAS

DOCUMENTOS

• EMISSÃO DA 2ª VIA DO CPF

• 2ª VIA DO TÍTULO DE ELEITOR

• 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO

SEBRAE

• ORIENTAÇÃO PARA EMPREENDEDORES

• DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÃO DE CURSOS

• PALESTRA

Haverá, ainda, o sorteio de 35 bicicletas e diversos brindes, bem como exposições de carros antigos, do Corpo de Bombeiros, o caminhão da Energisa, Clube do Fusca e Clube dos Motociclistas.

Serão oferecidos oferecido diversos serviços para a população

Quem visitar o “PVH em Ação” poderá adotar um animalzinho na Feira Pet e aproveitar a área pet.



O “PVH em Ação” acontece graças à parceria e apoio de secretarias municipais, estaduais, empresas e instituições comprometidas com a cidadania, saúde e bem-estar da população, são elas as Secretarias Municipais de Trânsito, de Saneamento e Serviços Básicos, de Meio Ambiente, de Administração, Secretaria Geral de Governo, Esporte, Desenvolvimento Urbano, Saúde, Agricultura, Assistência Social, com o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), Educação, Tecnologia e Informação, Estratégia e Convênios e Funcultural.

O apoio do Governo do Estado é fundamental, por meio da Superintendência de Gastos Públicos (Sugesp), Secretaria de Segurança e Cidadania (Sesdec), Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Secretaria de Assistência Social (Seas), Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

Outros parceiros são: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-RO), Fecomércio, Sesc, Senac, Senai, Sebrae, Ministério Público de Rondônia, Tribunal Regional Eleitoral – RO, Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Corregedoria Geral da Justiça Rondônia Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO), Justiça Rápida Digital, Ordem dos Advogados de Rondônia, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec-TJRO), Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Rondônia; Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho, Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de RO (Fhemeron), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Corpo de Bombeiros Militar de RO, Polícia Militar do Estado de RO (PM/RO), Polícia Civil do Estado de RO (PC/RO), Polícia Ambiental de RO, Detran, Energisa, ComCard, Águas Kaiary, Dydyo Refrigerantes, Brasil Digital Telecom, Universidade São Lucas; Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Tempo Moderno Educação, Divisão de Imunização, Jeep Clube de Porto Velho, Clube de Carros Antigos de Rondônia, Associação dos Empresários Contabilistas de Porto Velho (Aecon).

Texto:Isabella Leite

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)