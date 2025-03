Porto Velho realiza 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O evento acontece nos dias 3 e 4 de abril no auditório do Campus Educacional São Lucas - unidade 2

Semusa convocou os principais segmentos para a participação na etapa das pré-conferências A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa) realiza, nos dias 3 e 4 de abril, a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento, que acontece das 8h às 18h no auditório do Campus Educacional São Lucas - unidade 2, é gratuito e direcionado para todas as categorias profissionais.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a conferência tem como proposta principal a promoção de debates e a formulação de propostas para políticas públicas que garantam melhores condições de saúde aos trabalhadores do SUS.

A convocação para a 2ª CNSTT foi realizada através do Decreto N° 20.798 em 14 de fevereiro de 2025, e aponta três eixos para serem trabalhados:



1. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

2. As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora;

3. Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o Controle Social.

PRÉ-CONFERÊNCIAS

Os encontros aconteceram entre os dias 18 a 25 de fevereiro Antes da conferência principal, a Semusa convocou os principais segmentos para a participação na etapa das pré-conferências, com objetivo de mobilizar os segmentos envolvidos e discutir o tema.

Os encontros aconteceram entre os dias 18 a 25 de fevereiro e reuniram os conselhos de classes trabalhadoras, secretarias de Porto Velho, além de sindicatos e associações.

Agora, as pré-conferências seguem para os distritos (Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Abunã, Mutum Paraná, União Bandeirantes, Jaci-Paraná, Rio Pardo, São Carlos, Nazaré e Calama), com encontros programados entre os dias 10 e 14 de março.

CONVOCAÇÃO AO DIÁLOGO

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Conselho Municipal de Saúde (CMS) convocam a participação de todas as classes trabalhadores para que juntos construam propostas voltadas à melhoria das condições de trabalho e ao acesso à saúde dos trabalhadores, garantindo maior participação social nas decisões sobre o setor.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)