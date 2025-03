Prefeitura de Porto Velho celebra a força e determinação feminina na agricultura e em todos os setores da sociedade

Mulheres do campo fazem parte do crescimento da agricultura, um dos pilares da economia local

Ravane Fernandes, funcionária pública que se tornou referência na área rural Neste mês dedicado às conquistas e lutas das mulheres, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a valorização do papel fundamental que elas desempenham em todas as áreas da sociedade, especialmente na agricultura, um dos pilares da economia local.

As mulheres são agentes de mudança e protagonistas de histórias inspiradoras. Em Porto Velho, muitas delas se dedicam ao campo, cultivando a terra com amor e coragem, enfrentando desafios diários para garantir a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis.

Reconhecendo essa importância, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), investe no apoio e capacitação dessas mulheres, oferecendo cursos, assistência técnica e acesso a recursos que possibilitam o crescimento de suas atividades.

Entre tantos exemplos de determinação e superação, destaca-se Ravane Fernandes Lima, funcionária pública que se tornou referência na área rural. Aos 36 anos, ela tem uma trajetória marcante: iniciou sua carreira na terraplanagem aos 21 anos, operando caminhões basculantes em grandes projetos. Seu amor pela operação de máquinas a fez se tornar a primeira mulher estatutária da Prefeitura de Porto Velho a manusear equipamentos pesados, como escavadeiras hidráulicas e motoniveladoras.

Além de abrir caminhos para outras mulheres na profissão, Ravane equilibra sua carreira com a vida familiar, sendo mãe e avó. Faixa preta de jiu-jitsu, ela demonstra que a disciplina e a determinação são elementos essenciais para alcançar o sucesso.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destaca o orgulho da Prefeitura em contar com profissionais como Ravane. “Em um setor tão desafiador como a agricultura e a terraplanagem, dentro da Semagric temos mulheres de coragem e focadas em atividades que levam benefícios a muitas agricultoras da capital de Rondônia”, enfatizou.

Rodrigo Ribeiro destaca o orgulho da Prefeitura em contar com profissionais Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade de celebrar todas aquelas que lutam diariamente para transformar a sociedade. “Temos orgulho de ver tantas mulheres se destacando em suas funções, mostrando que o sucesso é fruto de trabalho duro e dedicação. Agradecemos por sua coragem e por tudo o que fazem por nossa cidade e nosso povo. Que possamos continuar a trilhar o caminho da igualdade, da justiça e do respeito, garantindo que as vozes femininas sejam sempre ouvidas e valorizadas. Parabéns a todas as mulheres! Vocês são a essência da mudança e a esperança de um mundo melhor”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a valorização da mulher em todas as áreas, reconhecendo suas conquistas e incentivando a equidade de oportunidades.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Evilyn Menezes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)