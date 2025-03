Governo federal informa que o Sistema do CadÚnico estará indisponível até 17 de março

A Prefeitura de Porto Velho está atendendo o público normalmente para tirar qualquer dúvida sobre o Cadastro Único

De acordo com Informe nº 61 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o portal de gestão do CadÚnico ficará indisponível até 17 de março de 2025. A suspensão temporária do sistema de Cadastro Único se deve à atualização e adequação para um novo sistema que está sendo implementado pelo próprio governo federal.



Nesse período de indisponibilidade do sistema, em Porto Velho, os Cadastros Únicos são realizados em formulários físicos que depois serão lançados no sistema. O novo sistema do Cadastro Único vai aprimorar a qualificação dos dados das famílias, a capacitação e as possibilidades de uso pela gestão.



A coordenação do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) informa que nesse período de indisponibilidade do sistema, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a Central do CadÚnico estão atendendo o público normalmente para tirar qualquer dúvida quanto ao Cadastro Único.



“Nesse período de indisponibilidade do sistema estamos fazendo o Cadastro Único ou atualização em formulários físicos. Após a normalização esses formulários serão lançados no novo sistema. Estamos atendendo normalmente o público para prestar qualquer informação sob o CadÚnico. A previsão, conforme o cronograma do governo federal, é que o sistema volte à normalidade no dia 18 de março”, informou o coordenador do CadÚnico da Semasf, Clóvis Henrique.



Endereços dos Cras e da Central de Cadastro Único:

Divisão dos Programas de Transferência de Renda (Central do Cadastro Único)

Rua Quintino Bocaiúva, nº 1424, bairro: Olaria - entre Marechal Deodoro e Tenreiro Aranha.



Cras Irmã Dorothy

Rua Fonte Boa, s/n, bairro Socialista, zona Leste. (Indo pela avenida Amazonas, sentido área rural, vire à esquerda na rua Fonte Boa)

Telefone: (69) 3901-2978/ 98473-4364



Cras Paulo Freire

Avenida Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho, zona Leste

Telefone: 3901-2872/ 98473 6076



Cras Elizabeth Paranhos

Rua Marechal Deodoro, nº 1828, Centro

Telefone: 3901-2896/98473-4881



Cras Betinho

Rua Vila Mariana, nº 9968, Setor 35, Quadra 193, Lote 0081, bairro Mariana

Telefone: 3901-2879/98473-62690



Cras Dona Cotinha

Rua Tamarino, nº 2946, bairro Cohab Floresta

Telefone: 3901-3384/98473-6030



Cras Teodoro Crommo

Via 01, Quadra 01, Casa 03. Distrito de Jaci-Paraná

Telefone: 3236-6178/98473-6178



Cras Fernando Rocha Residencial Orgulho do Madeira

Rua 09, s/n, Lote 22, Quadra 590, Setor 33, bairro Jardim Santana.



Texto:Adaides Batista

Foto:Leandro Morais/ Ana Flávia

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)