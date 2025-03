Programação dos desfiles carnavalescos continua neste final de semana em Porto Velho

O último bloco desfila no domingo (9) pelas ruas da zona Leste da capital

A folia segue viva em Porto Velho com os desfiles dos últimos blocos carnavalescos A folia segue viva em Porto Velho com os desfiles dos últimos blocos carnavalescos, que acontecem neste fim de semana pós-carnaval. A Prefeitura da capital, por meio da Fundação de Cultural de Porto Velho (Funcultural), acompanha o período momesco desde da abertura oficial, com o Baile Municipal.

A programação iniciou na quinta-feira (6), com o Furacão da Zona Sul. Nesta sexta-feira (7), fica por conta do bloco Canal Remix Folia, a partir das 22h, e a concentração é na avenida Pinheiro Machado. Já no sábado (8), a festa segue com o desfile na comunidade da Escola de Samba Asfaltão. A concentração é a partir das 14h, na rua Jaci-Paraná, entre as ruas Brasília e Salgado Filho, no bairro Santa Bárbara, com a presença da Corte do Rei Momo.

O cronograma da folia segue no sábado (8) com o desfile em comemoração aos 15 anos do Bloco Axé Folia Mix, no circuito Pinheiro Machado. A concentração começa a partir das 20h com diversas atrações regionais e ainda nacional. A programação de carnaval encerra no domingo (9) com o bloco Leste Folia que vai percorrer as ruas da zona Leste da capital a partir das 14h.

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), continuará com o serviço gratuito Disque Vida, de apoio aos foliões que consumirem álcool durante o Carnaval. O objetivo é garantir a segurança dos condutores e da população, evitando acidentes e preservando vidas. O Disque Vida funcionará através do telefone whatsapp (69) 98471-1870, permitindo que foliões acionem a Semtran para garantir um retorno seguro para casa.

Já a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), segue com a ação inédita de limpeza urbana durante o carnaval deste ano, garantindo que as ruas da cidade permaneçam limpas e agradáveis mesmo com o grande volume de foliões celebrando nas ruas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e da Divisão de Vigilância Epidemiológica, deve seguir com a conscientização da prevenção de doenças e uso de preservativos como meios eficazes para se precaver contra as ISTs, HIV/Aids, hepatites virais tipo B e C. Preservativos masculinos e femininos fazem parte dos itens que estão sendo distribuídos gratuitamente para os foliões.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)