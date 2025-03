Vereadores de São Felipe agradecem recursos liberados pelo deputado Cirone

Durante a entrega de uma ensiladeira aos agricultores da Associação Central dos Produtores Rurais de São Felipe do Oeste, vereadores e lideranças locais destacaram o trabalho do deputado Cirone como fundamental para o desenvolvimento do município, especialmente no setor agrícola. O evento, realizado nesta quarta-feira, 05 de março, contou com a presença da vereadora Leiza, do vereador Professor Ronier, do prefeito Ney da Paiol e de agricultores.



A vereadora Leiza ressaltou os avanços conquistados com o apoio do deputado, que já destinou mais de R$ 1,5 milhão para investimentos em áreas estratégicas do município. "Encontramos no trabalho do deputado Cirone respostas para as demandas que temos apresentado a ele. Com isso, nossos agricultores estão sendo atendidos, tanto na entrega de implementos agrícolas, quanto na recuperação das estradas", afirmou Leiza. Entre os recursos liberados, destacam-se a compra de uma retroescavadeira para recuperação das estradas rurais e a aquisição de massa asfáltica para a recuperação de vias urbanas.



O vereador Professor Ronier também reconheceu a atuação do deputado, lembrando que os recursos destinados por Cirone têm beneficiado não apenas a agricultura, mas também áreas como saúde e educação. "Na educação, por exemplo, as escolas Geone Silva Ferreira e Orlindo Gonçalves da Rocha foram contempladas com recursos para a compra de material permanente e a instalação de playgrounds", explicou Ronier. Ele ainda destacou que o trabalho do deputado tem sido essencial para melhorar a qualidade de vida dos agricultores e suas famílias.



Pedro Torezani, presidente da Associação Central dos Produtores Rurais, agradeceu o empenho do deputado e dos vereadores em atender às demandas dos agricultores. "O deputado Cirone tem um grande diferencial pela sua atenção e trabalho para melhorar as condições de quem trabalha na roça. Em nome dos nossos associados, agradeço pelo trabalho da vereadora Leiza, do vereador Professor Ronier e do deputado Cirone, que tem sido um parceiro para atender nossas reivindicações", disse Torezani.



O prefeito Ney da Paiol também participou do evento e reforçou a importância da parceria com o deputado. "Sempre que o deputado Cirone vem ao nosso município, é para fazer uma entrega ou assumir um novo compromisso com a nossa gente. Estamos gratos por seu apoio e compromisso com o desenvolvimento de São Felipe do Oeste", afirmou o prefeito, ao destacar que a entrega da ensiladeira simboliza mais um passo no fortalecimento da agricultura local, setor que tem recebido atenção especial do deputado Cirone. O evento contou ainda com a presença do vereador Padeiro.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar