Deputado Delegado Camargo solicita manutenção urgente da RO-010 entre Urupá e Mirante da Serra

Por meio da Indicação nº 11579/2025, o deputado estadual Delegado Camargo solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) e ao Governo do Estado a realização de serviços emergenciais de encascalhamento e patrolamento na RO-010, no trecho que liga os municípios de Urupá e Mirante da Serra.

A demanda surgiu a partir de relatos de moradores da região, que manifestaram preocupação com a precariedade da estrada. A falta de manutenção adequada tem comprometido a trafegabilidade da via, tornando o deslocamento difícil e inseguro para a população. Além disso, as condições precárias da rodovia afetam diretamente o escoamento da produção agrícola, o transporte de passageiros e o acesso a serviços essenciais, impactando o desenvolvimento socioeconômico local.

De acordo com o parlamentar, a RO-010 é uma via de grande importância para a mobilidade da população e para o fortalecimento da economia da região. “A situação da estrada exige medidas urgentes. O tráfego está severamente prejudicado, afetando tanto os moradores quanto os produtores rurais que dependem da via para escoar sua produção. É fundamental que as autoridades competentes adotem providências imediatas para garantir a recuperação da estrada e assegurar melhores condições de acesso”, destacou o deputado.

A manutenção da RO-010 contribuirá para a normalização do tráfego, proporcionando mais segurança e fluidez na circulação de veículos. A expectativa é que a solicitação seja atendida com brevidade, permitindo a melhoria das condições de infraestrutura e mobilidade entre os municípios de Urupá e Mirante da Serra.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Secom | ALE/RO