Deputado Ismael Crispin participa de agenda produtiva ao lado do vice-governador Sérgio Gonçalves

Em uma intensa agenda de compromissos nesta quinta-feira (06), o deputado Ismael Crispin (MDB) esteve acompanhado do vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, visitando os municípios de Teixeirópolis, Urupá e São Miguel do Guaporé. O objetivo foi alinhar demandas locais, fortalecer parcerias e buscar soluções para impulsionar o desenvolvimento regional.



A primeira parada foi em Teixeirópolis, onde Ismael Crispin e Sérgio Gonçalves se reuniram com o prefeito Osmy Toledo, o vereador Zé Veterinário e outras lideranças municipais. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer a infraestrutura e fomentar o crescimento do município. Segundo o parlamentar, a reunião foi produtiva e pautada pela troca de ideias e planejamento de ações concretas para o progresso da cidade.



Em seguida, a comitiva seguiu para Urupá, onde foram recebidos pelo prefeito Ezequiel Saldanha, pelo vice-prefeito Jacaré do Trator e pelo vereador Eliel Marcos, parceiro de mandato do deputado. Na ocasião, Ismael Crispin participou de um bate-papo com representantes das associações comerciais e produtores locais, destacando a importância da união entre o setor produtivo e o poder público para fortalecer a economia da região.



O encerramento da agenda aconteceu em São Miguel do Guaporé, onde a primeira parada foi na Rádio Club Mais FM. Durante a entrevista, Ismael Crispin destacou as ações do seu mandato e os investimentos destinados à população, reforçando seu compromisso com o município.



Logo após, o deputado e o vice-governador participaram de uma reunião na Câmara Municipal, onde foram debatidas questões fundamentais para o município, como investimentos em infraestrutura e atendimento às necessidades urgentes da população. "Estamos trabalhando para garantir o apoio do governo estadual e levar melhorias concretas para os cidadãos", ressaltou o deputado Ismael Crispin.



Em seguida, a comitiva visitou a Linha 78, acompanhada pelo prefeito Crispin e vereadores, verificando de perto as demandas da comunidade e discutindo possíveis soluções para melhorar a infraestrutura da região.



Finalizando o dia, o parlamentar e o vice-governador prestigiaram o evento Vidas Ativas, promovido pela secretária de Esporte e Cultura, Ecília Crispin, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa contou com atividades interativas, sorteios de brindes e momentos de descontração, proporcionando uma celebração especial para as mulheres do município.



