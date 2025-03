Com emenda de R$ 500 mil, Luís do Hospital garante retroescavadeira à associação

A Associação dos Produtores Rurais de Leite (Asprol), localizada no distrito de Tarilândia, em Jaru, recebeu um investimento de R$ 500 mil para a aquisição de uma retroescavadeira. O recurso, viabilizado por emenda parlamentar do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, já foi depositado na conta da associação. O maquinário é fundamental para melhorar a infraestrutura das propriedades rurais e fortalecer a produção leiteira na região.



Para o deputado Dr. Luís do Hospital, o investimento representa um avanço para a economia rural e uma valorização do trabalho dos produtores. "Sabemos das dificuldades que as famílias do campo enfrentam diariamente, especialmente com a precariedade da infraestrutura. Esse equipamento será um grande aliado para melhorar as condições de trabalho, permitindo que os produtores invistam no crescimento da sua atividade e tenham mais segurança para escoar a produção", afirmou o parlamentar.



A Asprol reúne dezenas de famílias que têm na pecuária leiteira sua principal fonte de renda. Com a nova retroescavadeira, os produtores poderão realizar serviços essenciais, como a manutenção e melhorias nos acessos às propriedades, garantindo melhor trafegabilidade, redução de custos e mais eficiência no escoamento da produção, sem depender exclusivamente do poder público.



A iniciativa reforça o compromisso do deputado Dr. Luís do Hospital com o desenvolvimento rural e a valorização da agropecuária em Rondônia. "Nosso compromisso é com o progresso do homem do campo. Com investimentos como esse, queremos proporcionar mais qualidade de vida para os produtores, aumentar a produtividade e fortalecer o setor leiteiro, garantindo mais oportunidades e crescimento para a região", ressaltou.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar